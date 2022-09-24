МО РФ сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области

Игорь Конашенков раскрыл данные о потерях личного состава противника в ходе СВО.

Российское министерство по обороне сообщило о потерях Вооруженных сил в Харьковской области. При помощи массированного огневого поражения ВС РФ уничтожили в районе населенных пунктов Купянск и Щурово, а также в Донейкой народной республике личный состав противника. Речь идет о свыше 140 местных боевиков и солдат ВСУ. Об этом журналистам рассказал в ходе регулярного брифинга от 24 сентября официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Потери 14-й и 92-й механизированных бригад, 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России