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Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонской области

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации ракет РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские ПВО перехватили две тактические ракеты "Точки-У" в Херсонской области. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 24 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции были поражены 42 боевых снаряда, выпущенные противником из реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

За сутки сбито …. в районах населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка (ДНР), Решетиловское и Любимовка Запорожья, Чкалово и Кирово Херсонской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что согласно данным Минобороны РФ, в воздушном пространстве уничтожены 42 снаряда HIMARS и "Ольха", три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки. Российские ПВО сбили "Байрактар" ТБ-2, направлявшийся к ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, минобороны, ольха, пво, точка-у, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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