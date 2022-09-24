Российские ПВО перехватили две "Точки-У" в Херсонской области

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации ракет РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские ПВО перехватили две тактические ракеты "Точки-У" в Херсонской области. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 24 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции были поражены 42 боевых снаряда, выпущенные противником из реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

За сутки сбито …. в районах населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка (ДНР), Решетиловское и Любимовка Запорожья, Чкалово и Кирово Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что согласно данным Минобороны РФ, в воздушном пространстве уничтожены 42 снаряда HIMARS и "Ольха", три противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки. Российские ПВО сбили "Байрактар" ТБ-2, направлявшийся к ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России