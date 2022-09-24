Российские ПВО сбили "Байрактар" ТБ-2, направлявшийся к ЗАЭС

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации дрона турецкого производства в Запорожье.

Российские ПВО сбили "Байрактар" ТБ-2, направлявшийся к Запорожской АЭС. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами от 24 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что военные зафиксировали и уничтожили дрон противника над территорией Каховского водохранилища. БПЛА направлялось к ЗАЭС из одного из районов города Николаев.

Средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС по-прежнему сохраняется в норме.

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Фото и видео: Минобороны России