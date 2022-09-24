ВСУ обстреляли дачный поселок "Волна" около ЗАЭС

Игорь Конашенков сообщил о новой провокации киевского режима в Запорожской области.

Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна", расположенный недалеко от Запорожской атомной электростанции Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 24 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что обстрел велся артиллерией противника.

Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что на текущий момент радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

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Фото и видео: Минобороны России

