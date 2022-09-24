Игорь Конашенков сообщил об уничтожении РЛС Норвегии в ходе СВО.

ВКС сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами от 24 сентября поделился официальный представитель оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что истребитель противника находился в воздушном пространстве Днепропетровской области. Оказалось, что борт киевский режим переоборудовал под несение американских противорадиолокационных ракет.

В районе населенного пункта Сергеевка истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил ВСУ, переоборудованный под применение ракет HARM. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Отечественной оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией за последние сутки проведения специальной военной операции также уничтожена радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-300 Украины, находившаяся в районе населенного пункта Удачное на территории Донецкой народной республики. Около населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области поражена норвежская РЛС контрбатарейной борьбы Arthur.

ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России