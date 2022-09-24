Игорь Конашенков сообщил о ликвидации живой силы ВСУ.

ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 24 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что также ликвидированы порядка 500 местных боевиков и солдат Вооруженных сил Украины. Удары наносились по противнику высокоточным оружием.

Ракетными ударами по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаеве, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки уничтожены более 200 националистов, три танка и 16 боевых бронемашин. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что иностранцы были поражены вблизи населенного пункта Калиновка.

МО РФ: авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России