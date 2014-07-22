Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО против ВСУ.

Российская авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов ВСУ. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 24 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что в ходе специальной военной операции за последние сутки поражены объекты противника, расположенные в Запорожской области и на территории Донецкой народной республики.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Анновка (ДНР), Сладкое и Успеновка Запорожья. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что высокоточными ударам оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии на СВО поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и в ДНР. Ликвидированы 62 артиллерийских боевых подразделения ВСУ, личный состав и техника в 153 районах.

Минобороны показало работу дивизиона С-300В по уничтожению БЛА Ту-141 и самолетов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России