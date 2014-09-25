Минобороны показало работу дивизиона С-300В по уничтожению БЛА Ту-141 и самолетов ВСУ

Подразделения ликвидировали на СВО более 200 воздушных целей.

Российское министерство по обороне опубликовало днем 24 сентября кадры боевой работы дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300В. Специалисты из пресс-службы военного ведомства пояснили, что бойцам в ходе специальной военной операции удалось ликвидировать свыше 200 средств воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В этот список попал ударный беспилотник Ту-141 и боевые самолеты.

Комплекс находится на постоянном боевом дежурстве. За время несения боевого дежурства дивизионом были уничтожены более 200 средств воздушного нападения противника различных типов. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что личный состав российского дивизиона справляется со всеми поставленными руководством задачами. Дежурство по прикрытию союзной группировки войск и населенных пунктов продолжается в рамках СВО.

Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России