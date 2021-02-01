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В Петербурге участники антивоенного митинга получили штрафы и аресты
Сегодня, 9:12
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В Петербурге участники антивоенного митинга получили штрафы и аресты

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Несколько человек отправили на обязательные работы.

Петербургские суды после второй антивоенной акции у Гостиного двора получили 262 материала. По 251 материалу решения уже были приняты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Протестующие получили штрафы в размере 10 – 15 тыс. рублей, а также аресты до 20 суток. При этом несколько человек отправили на обязательные работы до 40 часов.

В субботу, 26 февраля, в Петербурге прошла третья акция против спецоперации на Украине. По предварительной информации, задержано порядка 100 человек.

Фото: pixabay 

Теги: митинг в петербурге, митинг против спецоперации на украине, петербургские суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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