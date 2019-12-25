В Петербурге могут национализировать западные компании

В этот список могут попасть такие мировые гиганты, как Сoca-Cola, Hyundai, Unilever и др.

Правительство Франции думает о конфискации недвижимости, яхт и машин российских олигархов. Чтобы компенсировать потери, в России могут начать национализировать западные компании. Об этом пишут петербургские СМИ.

В этот список могут попасть такие мировые гиганты, как Сoca-Cola, Hyundai, Unilever, а также Procter & Gamble, Japan Tobacco International, Mars, Toyota и Bosch. В совокупности эти заводы приносят в бюджет Петербурга более пяти миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что российские пользователи Netflix и Spotify не смогли оплатить подписку.

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