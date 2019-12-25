В Пулково 2 марта отменили более 40 рейсов

В среду, 2 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменили более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
Многие самолеты должны были полететь на юг России. В частности, отменили полет в Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Анапу, Симферополь, Ставрополь и другие города. Также в списке отмененных значатся рейсы на заграничные направления – Вену, Прагу и др.
Часть рейсов задерживается на вылет. Пассажирам следует заранее уточнять актуальное время на сайте Пулково.
Ранее мы писали, что из Петербурга в Стамбул запустят дополнительные рейсы.
Фото: pexels.com
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