В Пулково 2 марта отменили более 40 рейсов

Часть рейсов задерживается на вылет.

В среду, 2 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменили более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Многие самолеты должны были полететь на юг России. В частности, отменили полет в Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Анапу, Симферополь, Ставрополь и другие города. Также в списке отмененных значатся рейсы на заграничные направления – Вену, Прагу и др.

Часть рейсов задерживается на вылет. Пассажирам следует заранее уточнять актуальное время на сайте Пулково.

Ранее мы писали, что из Петербурга в Стамбул запустят дополнительные рейсы.

Фото: pexels.com