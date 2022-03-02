Из-за неисправного гидранта на Московском проспекте забил фонтан

Холодная вода хлынула на проезжую часть.

Вечером 1 марта в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Из люка на Московском проспекте забил фонтан воды. В сети появилось видео с места происшествия.

Холодная вода хлынула на проезжую часть. Из-за этого автомобилистом приходилось проявлять дополнительную осторожность и притормаживать перед лужами.

О вытекании воды возле дома №197 специалистам стало известно в 22:09. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал", авария произошла из-за неисправного гидранта. На время устранения протечки было ограничено движение по одной из полос. У живущих неподалеку людей воду в квартирах не отключали.

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