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Из-за неисправного гидранта на Московском проспекте забил фонтан

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Холодная вода хлынула на проезжую часть.

Вечером 1 марта в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Из люка на Московском проспекте забил фонтан воды. В сети появилось видео с места происшествия.

Холодная вода хлынула на проезжую часть. Из-за этого автомобилистом приходилось проявлять дополнительную осторожность и притормаживать перед лужами.

О вытекании воды возле дома №197 специалистам стало известно в 22:09. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал", авария произошла из-за неисправного гидранта. На время устранения протечки было ограничено движение по одной из полос. У живущих неподалеку людей воду в квартирах не отключали.

Ранее мы писали, что мужчину госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком на Лени Голикова.

Видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Настя Тихонова

Теги: коммунальная авария, прорыв воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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