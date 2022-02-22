Мужчину госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком на Лени Голикова

В зоне вытекания кипятка оказался автомобиль.

Около половины первого ночи 22 февраля на Лёни Голикова, 47 произошел прорыв трубы с горячей водой. Специалисты "Теплосети" оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, до прибытия аварийно-спасательной бригады в зоне вытекания оказался автомобиль. Владелец машины получил ожоги, он находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подчеркнули, что готовы оказать всю необходимую помощь в реабилитации.

Ремонт должен завершиться 22 февраля, по окончании работ систему отопления переведут в штатный режим.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ида Смирнова)

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Полина Катосонова)