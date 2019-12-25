Что произошло в Петербурге 29 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 29 ноября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 29 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Ради строительства Большого Смоленского моста могут снести 8 домов на проспекте Обуховской Обороны.

В закон об объединенных охранных зонах могут внести изменения, чтобы позволить снос восьми ныне защищенных законом домов. Все здания находятся в створе будущей переправы. В Смольном лишь некоторые дома считают дореволюционными, поскольку часть из них изменила облик в советское время.

Городская станция переливания крови нуждается в донорах.

Согласно данным донорского светофора, необходима кровь доноров с группами 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3-, 4+, 4-. В будние дни и донорские субботы можно приехать на станцию с 9.00 до 13.00. Перед донацией необходимо ознакомиться с противопоказаниями.

Пожар на улице Жени Егоровой тушат 40 спасателей.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире спасатели получили в десятом часу утра. Площадь пожара (горела обстановка, причина не называется) составила 50 квадратных метров, с огнем прибыли бороться 40 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, в пожаре нет погибших, однако есть одна пострадавшая – пенсионерка надышалась дымом, ее госпитализировали.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе.

Авария произошла ночью на 43 км подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. 27-летний водитель на каршеринге "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Шахман". Водитель и три пассажира легковушки погибли на месте, о состоянии 33-летнего водителя грузовика нет сведений. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Юрий Хованский написал открытое письмо общественности и СМИ.

Блогер признал, что в 2012 году он аморально пошутил и уже многократно за это раскаялся и извинился. Однако отметил, что у его проступка истекли сроки давности, а следователи предъявили инцидент так, будто он случился только в 2018 году. Блогер подчеркнул, что готов по закону нести ответственность за свою песню, но при этом уверен, что столкнулся с беззаконием: Хованский написал о подставных свидетелях и их "смехотворных" показаниях, которые принял суд.

Полный текст письма можно прочесть здесь.

Смольный опубликовал список зарубежных городов, куда можно улететь из Петербурга.

В список комитета по транспорту вошли: Вена, Баку, Ереван, Минск, Будапешт, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Тель-Авив, Нур-Султан , Доха, Бишкек, Дубай, Белград, Душанбе, Стамбул, Анталья, Самарканд, Мале. Туристам необходимо ознакомиться с условиями для въезда и пребывания, опубликованными на сайте Смольного.

На Бестужевской улице образовалось озеро из-за прорыва трубы.

Местные жители наблюдают разлив у дома №26 уже третий день подряд. Озеро образовалось после прорыва трубы вечером 26 ноября. По словам людей, службы еще не приезжали на место и только поставили предупреждающий знак. В "Водоканале" заявили, что специалисты приедут устранять дефект на магистрали в ближайшее время.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург; Telegram / #ХованскийНеТеррорист

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург