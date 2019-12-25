В МЧС опровергли информацию о погибшем человеке в пожаре на улице Жени Егоровой

Как оказалось, сведения были даны по информации соседей, которые утверждали, что на момент пожара в квартире находились два человека.

Утром в понедельник, 29 ноября, в Петербурге произошел сильный пожар в доме №4к3 по улице Жени Егоровой. Через час в МЧС сообщили о погибшем человеке.

Piter.tv получил информацию, что, к счастью, никто не погиб.

Распространенная ранее информация о погибшем мужчине была получена от соседей, утверждавших, что на момент пожара в горевшей квартире находились мужчина и женщина. Тщательно проведенная проверка сильно обгоревших элементов строительных конструкций, отделочных материалов и мебели не подтвердила факт гибели человека. сообщили в МЧС

Однако без пострадавших не обошлось: 67-летняя петербурженка отравилась продуктами горения, ее доставили в больницу. Также позже к медикам самостоятельно обратился мужчина с ожогами рук.

Фото: Piter.tv