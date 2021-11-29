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В пожаре на улице Жени Егоровой погиб человек

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Открытое горение ликвидировали 7 минут назад.

Пожарные продолжают бороться с огнем в квартире в доме №4к3 по улице Жени Егоровой. По последним данным, в пожаре погиб человек. Его личность устанавливается. Пока неясно, как произошло возгорание. 

Огонь охватил 50 "квадратов". В 10:13 ранг пожара повысили до №2, в 10:47 снизили до №1-Бис. Открытое горение ликвидировали в 11:05, ранг пожара понизили до №1.

На вызов прибыли 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Очевидцы поделились фото и видео с места.

Поначалу на заявку о пожаре прибыли 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: погиб человек, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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