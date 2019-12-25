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Пожар в Выборгском районе тушат 25 пожарных
Сегодня, 10:07
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Пожар в Выборгском районе тушат 25 пожарных

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Площадь пожара уточняется.

В половину десятого утра в понедельник, 29 ноября, управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №4к3 по улице Жени Егоровой в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В двухкомнатной отдельной квартире горит обстановка. Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

Также отмечается, что к ликвидации огня привлекли 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе тушили пожар на площади 2 тысячи квадратных метров.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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