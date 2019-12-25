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В Коммунаре в Гатчинском районе тушили пожар на площади 2 тысячи квадратных метров
Сегодня, 9:43
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В Коммунаре в Гатчинском районе тушили пожар на площади 2 тысячи квадратных метров

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Местные жители утверждают, что пожар произошел на фабрике.

Жители Гатчинского района Ленобласти сообщили о пожаре в городе Коммунар. Черный дым поднялся вверх утром 29 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в 06:34. В 07:37 огонь локализовали. Площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров. Точное местоположение здания, в котором горела обстановка, не сообщается. Очевидец писал в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", что это может быть фабрика по производству нетканных материалов. 

Информация о пострадавших не поступала.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: коммунар, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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