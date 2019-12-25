Ради строительства Большого Смоленского моста могут снести 8 домов

Они находятся под защитой закона об объединенных охранных зонах, однако в Смольном готовы изменить законы.

В петербургский закон об объединенных охранных зонах могут внести изменения, которые позволят снести восемь домов на проспекте Обуховской Обороны. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Жилые здания попали в зону строительства Большого Смоленского моста. Они находятся в створе будущей переправы.

Некоторые из домов имеют интересную историю. Так, в доме №54 на проспекте Обуховской Обороны когда-то располагалась 117-я трудовая школа, в ней училась известная поэтесса Ольга Берггольц.

Здания находятся под защитой закона об объединенных охранных зонах. Однако в Смольном готовы внести изменения в документ – лишь некоторые дома можно считать дореволюционными, поскольку часть из них изменила облик в советское время.

Ранее мы писали, что строительство Большого Смоленского моста через Неву завершат в 2028 году. Он должен соединить левый и правый берега реки в Невском районе.

Фото: gov.spb.ru