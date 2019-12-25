Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе

В аварии погибли четверо.

В половину первого часа ночи в понедельник, 29 ноября, на 43 км подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга произошла смертельная авария, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Известно, что 27-летний водитель на каршеринге "Фольксваген Поло" съехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Шахман" под управлением 33-летнего мужчины.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира "Поло". В каком состоянии находится второй водитель, неясно. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.tv