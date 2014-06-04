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Появилось видео лобового ДТП на Муринской дороге

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Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером на Муринской дороге в лобовом ДТП столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером. На фотографиях видно, что у автомобилей сильно повреждены передние части корпуса. Информации о пострадавших не поступало. В комментариях к публикации пользователи написали, что эта авария ожидаема, потому что дорога не освещена. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее в Красном Селе машина ДПС вылетела на тротуар и снесла ограждение. На кадрах видео можно наблюдать, как машина едва не сбила пешеходов.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: лобовое дтп, муринская дорога
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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