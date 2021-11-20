В Красном Селе машина ДПС вылетела на тротуар и снесла ограждение

На кадрах видео можно наблюдать, как машина едва не сбила пешеходов.

В субботу, 20 ноября, в Красном Селе автомобиль ДПС на высокой скорости вылетел на тротуар и снес ограждение. Об этом сообщили в группе группе "Транспортный коллапс, Красное Село" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, как машина едва не сбила пешеходов. Они успели вовремя отскочить, и никто не пострадал. Как сообщили в публикации, инцидент закончился на проспекте Ленина у дома №92. Также уточнили, что "на запредельной для такого класса автомашине скорости водитель решил шашечно обойти других участников дорожного движения, но не учел такие факторы, как покрытие, светофор и законы физики, после чего не справился с управлением и почти сшиб парня, идущего по тротуару".

Ранее в лобовом ДТП в Ломоносовском районе погиб пассажир Mercedes. Водитель получил травмы средней степени тяжести.

Видео: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село