В лобовом ДТП в Ломоносовском районе погиб пассажир Mercedes

Водитель получил травмы средней степени тяжести.

Утром 16 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Подробности Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На 16-м километре автодороги "Анташи-Ропша-Красное Село" 44-летний житель Новоселья, который находился за рулём Mercedes 210D, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Citroën Berlingo.

В аварии скончался 60-летний пассажир Mercedes, водитель получил травмы средней степени тяжести.

Накануне скорая помощь перевернулась после аварии в Мурино.

Фото: Piter.tv