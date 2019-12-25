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Скорая помощь перевернулась после аварии в Мурино
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Скорая помощь перевернулась после аварии в Мурино

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По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова.

ДТП со скорой помощью произошло в Мурино в ночь на 17 ноября. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова. Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась на бок.

Свидетели ДТП бросились помогать фельдшерам выйти из автомобиля. Детали аварии уточняются.

Накануне на Петербургском шоссе столкнулись 8 машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; ВКонтакте/ Девяткино LIVE | Мурино (Андрей Ларссон)

Теги: мурино, скорая
Категории: ДТП, Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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