Скорая помощь перевернулась после аварии в Мурино

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова.

ДТП со скорой помощью произошло в Мурино в ночь на 17 ноября. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова. Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась на бок.

Свидетели ДТП бросились помогать фельдшерам выйти из автомобиля. Детали аварии уточняются.

Накануне на Петербургском шоссе столкнулись 8 машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; ВКонтакте/ Девяткино LIVE | Мурино (Андрей Ларссон)