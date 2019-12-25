Скорая помощь перевернулась после аварии в Мурино

ДТП со скорой помощью произошло в Мурино в ночь на 17 ноября. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова. Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась на бок.
Свидетели ДТП бросились помогать фельдшерам выйти из автомобиля. Детали аварии уточняются.
Накануне на Петербургском шоссе столкнулись 8 машин.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; ВКонтакте/ Девяткино LIVE | Мурино (Андрей Ларссон)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все