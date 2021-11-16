На Петербургском шоссе столкнулись 8 машин

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Вероятно, горожане еще не поменяли летнюю резину на зимнюю.

Около десяти часов утра на путепроводе на Петербургском шоссе столкнулись восемь машин из-за наледи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Очевидцы отметили, что аварий несколько, из-за этого петербуржцам пришлось идти пешком. В соцсетях в комментариях под постами о ДТП горожане осудили тех, кто до последнего тянут и не "переодевают" резину на своей машине. В то же время некоторые автолюбители отметили, что зимняя резина их не спасла: несмотря не небольшую скорость, их "несло по льду сто метров". Некоторым водителям повезло: они увидели блестящий асфальт и успели оттормозиться.

Сегодня утром, судя по данным "Яндекс.Пробки" было много аварий и в других местах.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

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