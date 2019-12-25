Четыре человека погибли в ночном ДТП с грузовиком в Ленобласти

Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.

В ночь на 29 ноября в Кингесеппском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни сразу четырех человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 02:50 неподалеку от деревни Косколово легковушка столкнулась с грузовиком. Все четыре человека, которые находились в легковом автомобиле, получили смертельные травмы и погибли на месте аварии. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в аварии на пересечении Ключевой и Пискаревского серьезно пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV