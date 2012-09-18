В аварии на пересечении Ключевой и Пискаревского серьезно пострадал мужчина

Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Сегодня, 28 ноября, в Калининском районе Петербурга произошла жесткое ДТП, в котором пострадал мужчина. Об этом Piter.tv сообщил очевидец.

На пересечении Ключевой улицы и Пискаревского проспекта водитель "Шевроле" потерял управление над машиной. Легковушку занесло на обочину, она ударилась об дерево, а затем отлетела в столб и снова на дерево.

По предварительным данным, авария произошла из-за непогоды. На дорогах Петербурга водители заметили лед и снег.

В результате случившегося пострадал владелец машины. Его забрала карета "скорой помощи" в тяжелом состоянии.

На записи свидетеля аварии видно, что повредилась и машина такси. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.tv