Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов

Мужчину госпитализировали с переломом челюсти.

На пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова столкнулись маршрутка легковая машина. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Дорожное происшествие произошло днем, в результате инцидента пострадал пассажир маршрутки. Мужчину госпитализировали с переломом челюсти. Кроме этого, других троих участников доставили в больницу с ссадинами и синяками.

По предварительным данным, 36-летняя женщина, которая управляла автомобилем Кia, на повороте не пропустила движущуюся во встречном направлении маршрутку. В результате чего произошла авария. На данный момент полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Ранее на Индустриальном проспекте легковушка наехала на "Шевроле". Инцидент произошел у заправочной станции.

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