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На Индустриальном проспекте легковушка наехала на "Шевроле"
Сегодня, 20:24
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На Индустриальном проспекте легковушка наехала на "Шевроле"

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Инцидент произошел у заправочной станции.

В субботу, 27 ноября, на Индустриальном проспекте иномарка "Киа" столкнулась с "Шевроле". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел у заправочной станции. На фотографии видно, что "Киа" встала передним колесом на багажник "Шевроле". Информации о пострадавших не поступало.

В комментариях к публикации пользователи высказывали мнения о том, как это могло произойти. Однако причину необычного расположения машин установить не удалось.

Ранее появилось видео, как ветер обрушил столб с проводами на машину на Планерной. Очевидец отметил, что у пострадавшего авто разбито стекло.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: заправка, киа, шевроле
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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