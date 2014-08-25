На Индустриальном проспекте легковушка наехала на "Шевроле"

Инцидент произошел у заправочной станции.

В субботу, 27 ноября, на Индустриальном проспекте иномарка "Киа" столкнулась с "Шевроле". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел у заправочной станции. На фотографии видно, что "Киа" встала передним колесом на багажник "Шевроле". Информации о пострадавших не поступало.

В комментариях к публикации пользователи высказывали мнения о том, как это могло произойти. Однако причину необычного расположения машин установить не удалось.

Ранее появилось видео, как ветер обрушил столб с проводами на машину на Планерной. Очевидец отметил, что у пострадавшего авто разбито стекло.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб