Появилось видео, как ветер обрушил столб с проводами на машину на Планерной

Очевидец отметил, что у пострадавшего авто разбито стекло.

В субботу, 27 ноября, в Приморском районе Петербурга сильный ветер обрушил фонарный столб на машину. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как рассказал свидетели, дорожный инцидент произошел на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта. Шквальный ветер снес столб с проводами на автомобиль.

На кадрах видео можно наблюдать, как ветер раскачивает столб и светофор, который попал в кадр. Очевидец отметил, что у пострадавшего авто разбито стекло. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что МЧС преупреждает, что в воскресенье ожидается сильный ветер и метель.

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