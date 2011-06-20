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Появилось видео, как ветер обрушил столб с проводами на машину на Планерной

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Очевидец отметил, что у пострадавшего авто разбито стекло.

В субботу, 27 ноября, в Приморском районе Петербурга сильный ветер обрушил фонарный столб на машину. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как рассказал свидетели, дорожный инцидент произошел на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта. Шквальный ветер снес столб с проводами на автомобиль. 

На кадрах видео можно наблюдать, как ветер раскачивает столб и светофор, который попал в кадр. Очевидец отметил, что у пострадавшего авто разбито стекло. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее мы сообщали, что МЧС преупреждает, что в воскресенье ожидается сильный ветер и метель.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
 

Теги: столб, шквальный ветер
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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