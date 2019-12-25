Ранее в отношении водителя составляли материалы за нетрезвое вождение.

В Иркутской области пьяный водитель врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 7 декабря в городе Свирске. По данным ведомства, 22-летний водитель Toyota Carina, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка врезалась в электроопору, после чего опрокинулась.

Отмечается, что ранее в отношении водителя составляли материалы за нетрезвое вождение. В результате ДТП пострадали пять человек. В больницу были доставлены водитель и четыре пассажира машины, в том числе один несовершеннолетний. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области