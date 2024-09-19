В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Ульяновской области в результате ДТП с грузовиком погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 декабря на 232-м километре автодороги "подъезд к городу Ульяновску от дороги M-5 Урал". Водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Daf. После этого большегруз съехал в кювет и загорелся.

В результате аварии погибли водитель Lada Kalina и двое пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Твери пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями и автобусом.

Видео: Госавтоинспекция Ульяновской области