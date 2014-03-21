Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

В Твери пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями и автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 3 декабря на улице Новоторжская. По предварительным данным ведомства, двигавшийся по второстепенной дороге автомобиль "не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге машине". В результате вторая машина столкнулась с автобусом "ЛиАЗ".

В результате аварии пострадали несовершеннолетний пассажир одного автомобиля, также водитель и трое пассажиров другого. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Тверской области