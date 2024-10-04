В процессе погони лихач совершил ДТП, наехав на ограждение, после чего продолжил движение.

В Магаданской области задержан нетрезвый лихач. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в ночное время сотрудники ДПС заметили иномарку, которая двигалась по улице Центральной в поселке Стекольный. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться. В процессе погони лихач совершил ДТП, наехав на ограждение, после чего продолжил движение.

Инспекторы решили применить табельное оружие для остановки иномарки. После предупредительного выстрела в воздух они открыли огонь по колесам машины. Водитель был задержан. Им оказался 29-летний житель поселка Сокол. Задержанный признался, что выпил коньяка перед тем, как сесть за руль. В отношении мужчины составили пять административных материалов. Решение суда водитель лишен права управления транспортными средствами на полтора года.

Видео: УМВД по Магаданской области