В Пензенской области в ДТП погибли три человека

В Пензенской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 2 декабря на 532-м километре трассы М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе. По предварительным данным, автомобиль Renault Duster столкнулся с машиной Chevrolet Onix.

В результате аварии на месте скончались оба водителя и пассажир Chevrolet Onix. Количество пострадавших в ДТП не уточняется. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства прозошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Пензенской области