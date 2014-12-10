  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пензенской области в ДТП погибли три человека
Сегодня, 9:33
117
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Пензенской области в ДТП погибли три человека

0 0

Количество пострадавших в аварии не уточняется.

В Пензенской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 2 декабря на 532-м километре трассы М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе. По предварительным данным, автомобиль Renault Duster столкнулся с машиной Chevrolet Onix.

В результате аварии на месте скончались оба водителя и пассажир Chevrolet Onix. Количество пострадавших в ДТП не уточняется. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства прозошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье в ДТП погибли два человека.

Фото: Госавтоинспекция Пензенской области

Теги: дтп, жертвы, пензенская область, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии