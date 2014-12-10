В Пензенской области в ДТП погибли три человека

В Пензенской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел утром 2 декабря на 532-м километре трассы М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе. По предварительным данным, автомобиль Renault Duster столкнулся с машиной Chevrolet Onix.
В результате аварии на месте скончались оба водителя и пассажир Chevrolet Onix. Количество пострадавших в ДТП не уточняется. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства прозошедшего.Ранее мы сообщали, что в Забайкалье в ДТП погибли два человека.
Фото: Госавтоинспекция Пензенской области
