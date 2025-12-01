В Забайкалье в ДТП погибли два человека

Водитель и еще три пассажира с травмами доставлены в медицинское учреждение.

В Забайкалье в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря на 59-м километре федеральной трассы А-350 "Чита – Забайкальск". По предварительным данным, водитель иномарки Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате наезда автомобиль перевернулся.

По данным Госавтоинспекции, погибли два пассажира иномарки. Водитель и еще три пассажира с травмами доставлены в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

