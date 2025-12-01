  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
67
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Забайкалье в ДТП погибли два человека

0 0

Водитель и еще три пассажира с травмами доставлены в медицинское учреждение.

В Забайкалье в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря на 59-м километре федеральной трассы А-350 "Чита – Забайкальск". По предварительным данным, водитель иномарки Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате наезда автомобиль перевернулся.

По данным Госавтоинспекции, погибли два пассажира иномарки. Водитель и еще три пассажира с травмами доставлены в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Госдуме предложили запретить курьерам ездить на электросамокатах по тротуарам.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Теги: дтп, жертвы, забайкалье, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии