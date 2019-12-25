В Госдуме предложили запретить курьерам ездить на электросамокатах по тротуарам

"Новые люди" направили законодательную инициативу Минтрансу России.

Политическая партия "Новые люди" во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым предложила российскому министру по транспорту Андрею Никитину запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Текст соответствующего документа отправила пресс-служба фракции телеканалу "360.ru". Законодатели обратили внимание федерального правительства на то, что по результатам 2024 года количество зарегистрированных аварий с участием средств индивидуальной мобильности СИМ) увеличилось на 42,8 процента до уровня в 4426. В таких ДТП скончались 54 человека и получили травмы еще 4 591. Известно, что почти две трети подобных дорожных столкновений происходят на тротуарах и пешеходных дорожках. Основной вклад в рост аварийности на улицах вносят представители служб доставки.

В этой связи назрела необходимость принятия мер по ограничению передвижения курьеров на СИМ в пешеходных зонах. пояснительная записка

По мнению депутатов Госдумы, новый запрет позволит существенно повысить безопасность для пешеходов.

В ГД предложили механизм защиты от мошенников при продаже единственного жилья.

Фото: Piter.tv