МЧС: в воскресенье ожидается сильный ветер и метель

Спасатели предупреждают о сложной обстановке на дороге.

В воскресенье, 28 ноября, ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Кроме этого, прогнозируется умеренный снег, местами метель. Спасатели предупреждают о сложной обстановке на дороге.

Ранее мы сообщали, что сноптик Леус прогнозирует старт зимы в Петербурге с 27 ноября. Сегодня в городе осадков не ожидается. Температура воздуха составит -1…-3 градуса.

Фото: pexels