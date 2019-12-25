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МЧС: в воскресенье ожидается сильный ветер и метель
Сегодня, 16:00
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МЧС: в воскресенье ожидается сильный ветер и метель

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Спасатели предупреждают о сложной обстановке на дороге. 

В воскресенье, 28 ноября, ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Кроме этого, прогнозируется умеренный снег, местами метель. Спасатели предупреждают о сложной обстановке на дороге. 

Ранее мы сообщали, что сноптик Леус прогнозирует старт зимы в Петербурге с 27 ноября. Сегодня в городе осадков не ожидается. Температура воздуха составит -1…-3 градуса.

Фото: pexels

Теги: метель, мчс, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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