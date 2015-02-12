Синоптик Леус прогнозирует старт зимы в Петербурге с 27 ноября

Сегодня в городе осадков не ожидается. Температура воздуха составит -1…-3 градуса.

В субботу, 27 ноября, влияние на погоду в Петербурге окажет северная периферия циклона, выходящего своим центром на Белоруссию. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В Ленобласти пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Петербурге составит -1…-3 градуса, по области – 0…-5 градусов. Как отметил Леус, это на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст, что ниже нормы.

Ранее мы сообщили, что авиакомпания "Победа" планирует возобновить международные рейсы из Пулково.

Фото: Instagram/ maybefree