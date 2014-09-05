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Авиакомпания "Победа" планирует возобновить международные рейсы из Пулково
Сегодня, 22:16
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Авиакомпания "Победа" планирует возобновить международные рейсы из Пулково

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Оператор зарегистрировал новую компанию.

Российская авиакомпания "Победа" совместно с оператором наземного обслуживания воздушных судов UTG зарегистрировали компанию "Победа хэндлинг" (74% – у UTG, 26% – у "Победы"). Она создана исключительно для обслуживания рейсов в аэропорту Пулково. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова. 

Селиванова рассказала, что Пулково не работает по стандартам "Победы" – аэропорт не может обеспечить для лоукостера оборот воздушного судна за 25 минут. Также создание новой компании способно возобновить международные рейсы из петербургского аэропорта, повысить пунктуальность и качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке, а также сдержать рост цен на билеты. Компания планирует начать работу летом 2022 года. 

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Фото: Piter.TV

Теги: международные рейсы, победа, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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