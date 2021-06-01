Что произошло в Петербурге 28 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 28 марта.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 28 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Смольном рассказали, куда жаловаться на повышение цен на лекарства.

В комитете по тарифам отметили, что государство регулирует цены только на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП), за ценами на эти медикаменты следит сам комитет. В случае, если препарат из списка продается по завышенной цене, нужно обратиться в ведомство с фотографией чека и упаковкой производителя. За высокими ценами на лекарства не из перечня ЖНВЛП следит региональное Управление антимонопольной службы.

Тем временем, Беглов заявил о снижении ажиотажного спроса на продукты в Петербурге.

"ТЭК СПб" начнет испытания теплосетей с 29 марта.

Старт проверкам будет дан в Невском районе, испытания пройдут на сетях от 1-Невской котельной.Также испытания пройдут в Выборгском, Калининском, Приморском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах. В течение месяца рабочие проведут 52 проверки, информация о работах появится накануне на сайте "ТЭКа".

Водителя иномарки занесло на дороге в Красном Селе.

Инцидент произошел у дома №53 по проспекту Ленина, вероятно, дорога была плохо убрана. Иномарку вынесло на встречную полосу, где машина врезалась в попутный автомобиль. В результате ДТП одна из машин влетела в дорожное ограждение. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Между тем, виновник смертельного ДТП на Васильевском острове, которое произошло 27 марта, стал фигурантом уголовного дела

В этом году продолжится благоустройство парка Героев-Пожарных.

Как сообщили в комблаге, присоединенный к парку участок озеленят, оборудуют наружным освещением и удобными пешеходными маршрутами. Также на территории появятся теннисная, баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки.

В Петербурге с 1 апреля отменят участковый и километровый тарифы.

Изменения произойдут в рамках транспортной реформы. Стоимость проезда на девяти автобусных маршрутах до Петергофа, Ломоносова, Сестрорецка, Пушкина, Зеленогорска теперь составит 60 рублей по гостевому тарифу и 40 рублей по "Подорожнику". Опустятся до таких же расценок и километровые тарифы на маршрутах, связывающих Петербург с Ленобластью. Также с 1 апреля в городу введут тариф "60 минут", благодаря которому владельцы "Подорожника" смогут экономить на пересадках.

Детскую поликлинику № 44 на Мытнинской открыли 28 марта.

Пациентов ждут в отремонтированной части здания детской поликлиники. Приемы начали врачи-педиатры участков №6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, а также психолог, логопед, невролог, эндокринолог и другие специалисты. В поликлинике заработали также прививочный кабинет и аллергологический центр.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село