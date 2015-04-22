Беглов заявил о снижении ажиотажного спроса на продукты в Петербурге

Все продукты, которые активно скупают, производятся в России.

Повышенный спрос на продукты постепенно снижается. При этом некоторые товары петербуржцы продолжают активно скупать. Среди них — мука, крупы, макароны и сахар. Об этом на минувших выходных в своем Telegram-канале написал Александр Беглов.

По словам градоначальника, все эти товары производятся в России, из отечественного сырья и в необходимых объёмах. Беглов завершил, что он лично проверил, как работают предприятия, и что запасов достаточно.

В Петербурге намерены создавать условия для строительства новых производств, чтобы не зависеть от внешних факторов.

Ранее стало известно о том, что больше всего за год в Петербурге подорожала капуста.

Фото из архива Piter.tv