Больше всего за год в Петербурге подорожала капуста

Она выросла в цене на 205,9%.

Аналитики СПб ГУП "СПб ИАЦ" рассказали, какие товары больше всего подорожали в последнее время.

Оказалось, что больше всего в феврале подорожала белокочанная капуста, она стала стоить на 205,9% больше, чем в феврале 2021 года. Поднялась в цене и морковь. За год стоимость этого овоща выросла на 38,8%, а греча подорожала на 37,2%. За молоко придется заплатить на 5% больше, на масло – на 4,7%.

При этом цены на некоторые продукты стали ниже. Например, куры мороженые упали в цене на 3%, соль – на 1,8%.

Ранее стало известно, что в Петербург в марте привезли около 4 тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

Фото: pexels

Скриншот: СПб ГУП "СПб ИАЦ"