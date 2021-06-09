В Петербург в марте привезли около 4 тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости

В отношении товаров, относящихся к товарам первой необходимости, установлен первоочередной порядок совершения таможенных операций.

В условиях введения различных ограничений и запретов работа Санкт-Петербургской таможни осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

В отношении товаров, относящихся к товарам первой необходимости, таких как продукты питания, лекарственные средства, средства гигиены и другие, установлен первоочередной порядок совершения таможенных операций.

В марте на таможенные посты петербургской таможни прибыло около 4 тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости по 1100 товарным партиям.

Фото: Piter.tv