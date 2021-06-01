В Смольном рассказали, куда жаловаться на повышение цен на лекарства

Жалобу стоит направлять в том случае, если цены превышает максимально допустимую. Она устанавливается правительством.

В комитете по тарифам рассказали, куда обращаться в случае резкого повышения цен на лекарственные препараты. Ведомство оставило свой комментарий на жалобу пользователя в группе администрации Василеостровского района в "ВКонтакте".

Женщина обратила внимание на то, что глазные капли (наименование не уточняется) выросли в цене сразу на 300 рублей. В ведомстве отметили, что государство регулирует цены только на жизненно необходимые и важнейшие лекарство (ЖНВЛП). Их перечень каждый год утверждает правительство. Оно указывает максимально допустимую цену.

За ценами на ЖНВЛП в аптеках следит комитет по тарифам. Если вы заметили, что препарат из списка продается по завышенной цене, необходимо обратиться в ведомство и направить ему фото чека и упаковки производителя. На фото должно быть видно наименование производителя и дозировку препарата. Обращения можно направлять на сайт.

Если препарат не входит в перечень ЖНВЛП, то стоит обратиться в регионального Управление антимонопольной службы. В этом случае нужно указать точное международное непатентованное наименование, торговое наименование, форму выпуска и производителя, а также наименование и адрес аптеки, в которой был приобретен лекарственный препарат.

Ранее стало известно о том, что цены на лекарства из списка жизненно важных с начала марта выросли на 2,7%.

Фото: Piter.tv