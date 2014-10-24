В этом году продолжится благоустройство парка Героев-Пожарных

Присоединенный к парку участок дополнительно озеленят деревьями и кустарниками.

Преображение парка Героев-Пожарных во Фрунзенском районе будет продолжено в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Присоединенный к парку участок дополнительно озеленят деревьями и кустарниками. Также на территории планируется выполнить наружное освещение и проложить удобные пешеходные маршруты. Все элементы благоустройства спланированы с учетом потребностей маломобильный групп граждан.

В дополнение к имеющимся спортивным зонам будут обустроены теннисная, волейбольная, баскетбольная и тренажерная площадки.

Парк Героев-Пожарных начали создавать в 2018 году на месте глиняных карьеров бывшего Кирпичного завода. Свое имя парк получил, чтобы увековечить подвиг пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

Фото: администрация Петербурга (архив)