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"ТЭК СПб" начнет испытания теплосетей с 29 марта
Сегодня, 11:09
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"ТЭК СПб" начнет испытания теплосетей с 29 марта

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Информация о проводимых испытаниях будет появляться на сайте предприятия за сутки.

Теплоэнергетические компании Петербурга начинают проводить испытания теплосетей. 29 марта работы начнет проводить "ТЭК СПб".

Старт проверкам будет дан в Невском районе, испытания затронут сети от 1-Невской котельной. Кроме того, испытания пройдут трубопроводы в Выборгском, Калининском, Приморском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах.

В общей сложности в течение месяца пройдет 52 проверки сетей. Информацию можно найти на сайте предприятия в разделе "Оперативная информация" накануне проведения работ. 

Жителей предупреждают: температура теплоносителя может достигать 110 градусов. В случае прорыва ни в коем случае не приближайтесь к опасному участку. 

Во время испытаний температура в квартирах может повыситься, но у жителей это не должно вызвать беспокойство. Дополнительная тепловая энергия, поступающая в дома во время проверки, не включается в счета за коммунальные услуги.

"ТЭК СПб".

Кроме того, с 30 марта испытания начнет "Теплосеть". Горячая вода будет временно отключена.

Фото: Piter.tv

Теги: испытания, теплосеть, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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