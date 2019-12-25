"Теплосеть" предупредила петербуржцев об отключении горячей воды

Пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга" предупредила о проверке надежности тепломагистралей. Испытания пройдут 30 марта, 5 и 19 апреля.
Проверка необходима для того, чтобы выявить скрытые дефекты. Во время диагностики температура теплоносителя находится в пределах 100°С - 110°С.
30 марта проверка пройдет на Васильевском острове, 5 апреля — в Невском, Красногвардейском районах и Кудрово (Ленобласть), 19 апреля — в Московском и Адмиралтейском. В этот период подача горячей воды будет ограничена, отопление останется.
Рейд по охранным зонам инженерных сетей показал, что петербуржцы паркуют машины и гуляют с детьми в потенциально опасных местах — там, где проходят охранные тепловые зоны. На Пулковской улице, 4, находится парковка. Собственников просили не оставлять на участке свои машины, но они игнорируют требование.
Еще один потенциально опасный объект находится на 2-й линии Васильевского острова у дома №33. Там располагается детская площадка. Она установлена без согласования с предприятием.
Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга
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