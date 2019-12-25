"ТЭК СПб" удалось убрать детскую площадке на севере Петербурга из охранной зоны

"ТЭК СПб" удалось избавиться от детской площадки в охранной зоне теплосети на Дибуновской улице. Об этом 9-го августа сообщила пресс-служба предприятия.

Нарушение выявили еще 2 года назад, но управляющая компания не хотела переносить площадку. Тем самым она подвергала детей и их родителей опасности. "ТЭК СПб" пришлось обратиться в суд. Решение Арбитражного суда вступило в силу в феврале 2021-го года.

Полностью площадку убрали не с первого раза, так как после демонтажа конструкций оставалось резиновое покрытие. Территорию полностью освободили только в июле.

На данный момент у предприятия еще 460 подобных проблемных адресов, по которым подвальные помещения, зеленые насаждения, парковки и площадки находятся в охранных зонах.

Ранее Piter.TV рассказывал, к чему это привело. На парковке провалился асфальт вместе с автомобилем. Парковка находилась в охранной зоне тепловых сетей.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"