Piter.tv узнал детали ремонта трубопровода на проспекте Савушкина после апрельского ЧП

Недавно появившаяся временная конструкция у ТРК "Меркурий" точно простоит до конца лета.

Апрельский инцидент у станции метро "Беговая" медиа не оставили незамеченным – у ТРК "Меркурий" на проспекте Савушкина прорвало трубу, а из-за чего часть асфальта провалилась. Три припаркованных машины провалились, получив повреждения.

ГУП "ТЭК СПб" тогда отметил, что имущественный вред владельцам машин возместят в соответствии с законом о страховании. Подъемный кран приезжал вызволять автомобили. Кроме того, выяснилось, что сама парковка, на которой провалился асфальт и машины, была незаконной. Она находилась в охранной зоне тепловых сетей. Владелец парковки об этом знал, но ничего не предпринял.

Piter.tv узнал, что участок трубы, который был заменён после дефекта в рамках срочного ремонта в апреле 2021 года, не входил в зону реконструкции ГУП "ТЭК СПб". Данный участок планировало заменить СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" в рамках работ по проектированию и строительству участка Туристской улицы от Школьной до Мебельной улиц со строительством путепровода на пересечении с железнодорожной линией Сестрорецкого направления. В настоящее время проект не реализован.

Читатели нам сообщили о недавнем появлении новой трубы, выходящей из земли у торгового комплекса и прислали ее фотографии.

Наша редакция решила спросить у пресс-службы ГУП "ТЭК" о причинах ее возведения. Оказалось, что присланное фото показывает новые ремонтные работы на другой теплосети. Она будет находиться перед взором местных жителей всё лето.

Временная тепловая сеть будет демонтирована после монтажа основного трубопровода в рамках реконструкции. Работы проводит по заказу ГУП "ТЭК СПб" ООО "Велес". Один из участков реконструкции находится у ТРК "Меркурий" по ул. Савушкина. Всего планируется заменить 870 метров магистрального трубопровода диаметром 700 мм. Плановый срок завершения работ с благоустройством, согласно договору с подрядчиком ООО "Велес", – ноябрь 2021 года. Реконструкция обеспечит надежность и качество теплоснабжения в зоне массового скопления людей при выходе из подземного перехода, а также резервирование части зоны теплоснабжения Приморской котельной Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

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